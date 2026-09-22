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«Чертовски весело». Шон Стрикленд сообщил, что попал в аварию, показав последствия

«Чертовски весело». Шон Стрикленд сообщил, что попал в аварию, показав последствия
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Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд рассказал, что попал в аварию, находясь на пассажирском месте в UTV (вседорожный мотовездеход с автомобильной посадкой. — Прим. «Чемпионата») без шлема. Авария произошла в ночь на понедельник в Лас-Вегасе.

«Ребята, я в очень плохом состоянии. Ох, чёрт. Я позволил другу сесть за руль. И мы перевернулись на скорости около 96,5 км/ч. Мы перевернулись примерно шесть раз. Эта [царапина] от того, что я ударился головой о землю на такой скорости, будучи без шлема. Я идиот. Эти ссадины просто от переворотов и ударов о бетон и землю. Чёрт, я сейчас в очень плохом состоянии. Думаю, я просто полежу здесь и немного посплю, просто немного вздремну.

Но, думаю, я в порядке. Крис на некоторое время потерял сознание. Он в больнице, но, думаю, всё будет хорошо. Он просто ненадолго уснул. Но, честно говоря, это было самое чертовски весёлое времяпрепровождение за очень, очень долгое время», — приводит слова Стрикленда портал MMAJunkie.

Фото: Кадр из видео

Фото: Кадр из видео

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