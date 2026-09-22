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Арман Царукян проведёт схватку по вольной борьбе с Диллоном Дэнисом на турнире RAF

Арман Царукян проведёт схватку по вольной борьбе с Диллоном Дэнисом на турнире RAF
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян проведёт схватку по вольной борьбе с обладателем титула лиги Misfits в полутяжёлом весе американцем Диллоном Дэнисом на турнире Real American Freestyle (RAF), который пройдёт 24 октября в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Фото: Пресс-служба RAF

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 24 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Бэтмен дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

Диллону 33 года. Он получил известность благодаря тому, что тренировался вместе с ирландцем Конором Макгрегором. На профессиональном уровне в ММА американский боец одержал три победы и не потерпел ни одного поражения.

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