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26-летний россиянин Батлаев победил боксёра из Испании и вышел в 1/2 финала ЧЕ

26-летний россиянин Батлаев победил боксёра из Испании и вышел в 1/2 финала ЧЕ
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Сегодня, 22 сентября, в рамках очередного дня чемпионата Европы — 2026 по боксу, который проходит в болгарской Софии, 26-летний россиянин Баир Батлаев одержал победу над представителем Испании Мартином Молиной Сальвадором. Их противостояние прошло в лимите 50 кг. Таким образом, член национальной команды России вышел в 1/2 финала турнира.

Бокс. Любительский ЧЕ-2026. София, Болгария
Мужчины. До 50 кг. 1/4 финала
22 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
Окончено

Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября. С 17 по 24 сентября стадии проводятся в два захода — в 13:30 и 18:00 мск. 25 сентября в 16:00 стартует заключительный день, на который запланированы финальные поединки. В рамках данного турнира также принимают участие российский боксёры.

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