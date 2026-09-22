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Арман Царукян заявил, что планирует подраться с Джастином Гейджи в начале 2027 года

Арман Царукян заявил, что планирует подраться с Джастином Гейджи в начале 2027 года
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян заявил, что планирует подраться с чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гейджи в начале 2027 года.

«Боссы были довольны моим выступлением и сказали, что мы поговорим на следующей неделе. Они сказали мне: «Мы поговорим с тобой на следующей неделе». Потом я спросил, получу ли бой за титул. Они ответили: «Да». Следующий мой поединок будет титульным. Я хочу драться за пояс с Джастином Гейджи. Надеюсь, этот бой состоится в начале следующего года», — приводит слова Царукяна аккаунт FightLuck в социальной сети Х.

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