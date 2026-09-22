Абдель-Азиз заявил, что Умар Нурмагомедов решил отказаться от использования борьбы в боях

Основатель компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером бывшего претендента на титул чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Умара Нурмагомедова, сообщил, что его подопечный намерен отказаться от борьбы и стать нокаутёром.

«Умар позвонил мне и сказал: «Я не борец, больше не буду бороться. Просто стану вырубать всех. Сделаю так, чтобы это выглядело легко», — приводит слова Абдель-Азиза аккаунт FightLuck в социальной сети Х.

Умару 30 лет. В смешанных единоборствах Нурмагомедов дебютировал в 2016 году. В своём профессиональном рекорде российский боец имеет 20 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и одно поражение.