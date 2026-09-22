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Сириль Ган: Аспиналла считали монстром, а сейчас он жалуется. Всё обернулось против него

Сириль Ган: Аспиналла считали монстром, а сейчас он жалуется. Всё обернулось против него
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Чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган поделился мнением насчёт того, как бой против англичанина Тома Аспиналла с ним сказался на уроженце Салфорда. Их противостояние прошло на турнире UFC 321 в Абу-Даби и было признано не состоявшимся из-за того, что Ган нанёс тычок двумя пальцами в глаз Тома, после чего Аспиналл не смог продолжить поединок.

«Тома Аспиналла считали монстром, инопланетянином, но, если посмотреть на статистику, это не так. Мы знали, что он немного уязвим в психологическом плане. Фернан Лопес и я подозревали это. То, как он праздновал победы после боёв, его язык тела, его общение… Мы подозревали, что он чуть уязвим, хотя это сильное слово, но, видите ли, в конце концов оно оправдало себя.

Всё, что произошло после нашего боя, подтверждает одну вещь, — этот парень слишком много жалуется. Эй, брат, тебе ткнули в глаз, ты имеешь право остановиться. Это твоё право. Никто не знает, каково тебе чувствовать эту боль. Тебе не нужно было так много болтать, поскольку в итоге это обернулось против тебя», — приводит слова Гана портал RMC Sport.

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