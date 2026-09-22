«Таков наш спорт. Подобное происходит постоянно». Сириль Ган — о тычке в глаз Аспиналлу

36-летний действующий обладатель чемпионского пояса UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган высказался насчёт того, что нанёс тычок двумя пальцами в глаз англичанину Тому Аспиналлу в ходе поединка, который состоялся на турнире UFC 321 в Абу-Даби. Бой был признан несостоявшимся, поскольку Том не был в состоянии продолжить из-за данного действия.

«Это происходит постоянно. Я говорю так не для того, чтобы замять проблему. Это происходит каждые выходные, постоянно. Таков наш спорт», — приводит слова Гана портал RMC Sport.

В профессиональном рекорде Гана 14 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, и два поражения. В профи французский боец дебютировал в 2018 году. Является трёхкратным претендентом на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Сириль тренируется в зале MMA Factory под руководством Фернана Лопеса.