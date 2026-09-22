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Хамзат Чимаев оценил выступление Армана Царукяна в бою с Руффи

Хамзат Чимаев оценил выступление Армана Царукяна в бою с Руффи
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Бывший чемпион UFC в среднем весе чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, оценил яркую победу нокаутом в первом раунде российско-армянского бойца Армана Царукяна в поединке с представителем Бразилии Маурисио Руффи. Их противостояние стало соглавным событием турнира UFC 331, который прошёл 20 сентября в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян (W) — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
KO
Маурисио Руффи

«Идеальный бой, идеальная концовка. Я говорил, что, если он будет работать на два этажа, проблем не возникнет. Вязал, пытался бороться, потом поднимался вверх и бил. В конце концов вырубил. Руффи — хороший опытный боец. В первом раунде многие хорошо защищаются. Арман ещё такой боец, что в первом раунде не открывается. Он под конец уже начал открываться и работать. У него мотор, как у трактора, потихоньку работает. Если бы бой продлился дальше, Арман бы заставил Руффи устать», – сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале Адама Зубайраева.

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