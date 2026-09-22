Чимаев: Хантер Кэмпбелл обещал дать мне бой, но до сих пор ничего нет. Скучаю по октагону

Бывший чемпион UFC в среднем весе чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, рассказал, что руководство UFC обещало предоставить ему поединок, однако он всё ещё не получил предложения.

«Скучаю ли я по октагону? Конечно. Хантер [Кэмпбелл] не даёт бой. Обещал, но до сих пор ничего», — сказал Чимаев в видео на YouTube-канале Армана Царукяна.

Напомним, в последнем поединке, который стал главным событием турнира UFC 328, Хамзат разделил октагон с американцем Шоном Стриклендом. Для Чимаева это была первая защита титула. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой представителя США раздельным решением судей. Профессиональный рекорд Хамзата Чимаева в ММА составляет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение.