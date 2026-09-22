Арман Царукян заявил, что Гейджи скорее выберет подраться с Топурией, чем с ним

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян объяснил, почему стремится сразиться с чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гейджи.

«Если ему дадут возможность выбрать меня или Илию, то Джастин выберет Топурию, поскольку Гейджи уже его побеждал. Джастин в курсе, что может победить его дважды. Я был бы очень рад подраться с Гейджи, поскольку знаю, что у него осталось пару поединков, а потом этот парень завершит карьеру. Было бы здорово иметь его имя в своей победной серии», — приводит слова Царукяна журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.