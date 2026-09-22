Арман Царукян дал совет Гейблу Стивсону после неожиданного поражения нокаутом в UFC

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян дал совет победителю Олимпиады-2020 в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг, а ныне бойцу UFC Гейблу Стивсону после того, как тот потерпел неожиданное поражение нокаутом в бою с Шоном Шарафом. Их противостояние прошло на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе.

«Дерьмо случается, особенно в начале карьеры. У меня была такая же ситуация во втором бою. Гейбл не был слишком самоуверенным, просто, вероятно, немного поспешил с ММА. Ему не стоит слишком сосредотачиваться на ударах ногами, вертушках и подобных вещах. Ему стоит сосредоточиться на боксе и борьбе. Через четыре-пять лет, думаю, он станет чемпионом», — приводит слова Царукяна журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.