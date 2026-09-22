Усман Нурмагомедов оценил выступление Армана Царукяна в бою с Маурисио Руффи

Непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов оценил выступление соотечественника Армана Царукяна в бою с бразильцем Маурисио Руффи. Их противостояние стало соглавным событием турнира UFC 331, который прошёл 20 сентября в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), и завершилось победой Бэтмена нокаутом в первом раунде.

«Это ММА, здесь так бывает. Если что-то не получается, то ты должен адаптироваться, переключиться и попробовать что-то другое. Конечно, все от Армана ожидали, что он повалит Руффи и будет держать, контролировать, а после заберёт бой в этом ключе. Но никогда нельзя исключать, что человек может тебя и в стойке вырубить. Арман — это один из лучших бойцов мира. И если ты списываешь его со счетов, в том плане, что он не умеет драться в стойке, то это очень большая ошибка для любого бойца», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.