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Усман Нурмагомедов оценил выступление Армана Царукяна в бою с Маурисио Руффи

Усман Нурмагомедов оценил выступление Армана Царукяна в бою с Маурисио Руффи
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Непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов оценил выступление соотечественника Армана Царукяна в бою с бразильцем Маурисио Руффи. Их противостояние стало соглавным событием турнира UFC 331, который прошёл 20 сентября в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), и завершилось победой Бэтмена нокаутом в первом раунде.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян (W) — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
KO
Маурисио Руффи

«Это ММА, здесь так бывает. Если что-то не получается, то ты должен адаптироваться, переключиться и попробовать что-то другое. Конечно, все от Армана ожидали, что он повалит Руффи и будет держать, контролировать, а после заберёт бой в этом ключе. Но никогда нельзя исключать, что человек может тебя и в стойке вырубить. Арман — это один из лучших бойцов мира. И если ты списываешь его со счетов, в том плане, что он не умеет драться в стойке, то это очень большая ошибка для любого бойца», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

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