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Сириль Ган признался, что чуть не завершил карьеру после поражения в бою с Джоном Джонсом

Сириль Ган признался, что чуть не завершил карьеру после поражения в бою с Джоном Джонсом
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Чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган признался, что чуть не завершил карьеру после поражения в бою с американцем Джоном Джонсом. Их противостояние состоялось 5 марта 2023 года на турнире UFC 285 и завершилось победой Костлявого победой удушающим приёмом.

UFC 2023. UFC 285, Лас-Вегас, США
Джон Джонс (W) - Сириль Ган
05 марта 2023, воскресенье. 08:20 МСК
Джон Джонс
Окончено
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Сириль Ган

«После боя с Джоном Джонсом я был очень близок к завершению карьеры. Это было действительно тяжело. После того поединка критика в мой адрес была жёсткой, в соцсетях были негативные комментарии, люди обходились со мной очень сурово из-за моего выступления. Могу их понять — они ожидали, что я сделаю что-то лучшее.

Я думал о том, чтобы уйти. Был очень близок к этому. Но в конце концов я решил продолжить. Потому что оставались вещи, которые хотел сделать, у меня всё ещё было желание. Именно поэтому я остался.

Я уже не тот человек, каким был раньше. Рад этому поражению. Звучит парадоксально, но такова реальность: это лучшее, что когда-либо случалось со мной в моей карьере», — приводит слова Гана аккаунт Kimura в социальной сети Х.

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