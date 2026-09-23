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Результаты дня 22 сентября для сборной России на ЧЕ-2026 по боксу

Результаты дня 22 сентября для сборной России на ЧЕ-2026 по боксу
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22 сентября прошёл очередной день чемпионата Европы по боксу на «Асикс Арене» в болгарской Софии, в рамках которого выступили также члены национальной команды России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Чемпионат Европы по боксу. Результаты на 22 сентября:

Женщины, 1/4 финала.

До 48 кг: Марта Лопес дель Арболь (Испания) – Юлия Чумгалакова – 1:4.
До 65 кг: Сара Берам (Хорватия) – Азалия Аминева – 0:5.
До 70 кг: Барабара Марчинковская (Польша) – Надежда Голубева – ЯП2р.
До 75 кг: Альма Гарсия Адаме (Испания) – Салтанат Меденова – ЯП2р.
До 80 кг: София Серенсен (Норвегия) – Анастасия Демурчян – 0:5.

Мужчины, 1/4 финала.

До 50 кг: Мартин Молина Сальвадор (Испания) – Баир Батлаев – ЯП1р.
До 55 кг: Вячеслав Рогозин – Николас Павлик (Польша) – 5:0.
Свыше 90 кг: Давит Чалоян (Армения) – Давид Суров – 0:5.

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