Сириль Ган: когда я ткнул в глаз Аспиналлу, это было не сильно, хоть и выглядело жёстко

36-летний действующий обладатель чемпионского пояса UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган поделился мнением насчёт того, что нанёс тычок двумя пальцами в глаз англичанину Тому Аспиналлу в ходе поединка, который состоялся на турнире UFC 321 в Абу-Даби. Бой был признан несостоявшимся, поскольку Том не был в состоянии продолжить из-за данного действия.

«По моим ощущениям, когда я ткнул его в глаз, это было не сильно, совсем не сильно. Это выглядело жёстко, но мне казалось, что это было не сильно. Со мной такое случалось в бою с Дерриком Льюисом, когда я завоевал временный пояс. Деррик ткнул мне пальцем в глаз, у меня три-четыре минуты было раздвоение в глазах. Он попал мне в глаз, зрение не вернулось, и я продолжал драться в таком состоянии. Я не жаловался. Такие вещи случаются», — приводит слова Гана аккаунт FightLuck в социальной сети Х.