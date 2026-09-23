«Кто не падает, тот не встаёт». Усман Нурмагомедов — о поражении Умара нокаутом

Непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов высказался насчёт поражения нокаутом своего брата, а также бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе Умара Нурмагомедова во втором раунде в бою с представителем Китая Сонг Ядонгом. Их поединок состоялся 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, Китай.

«Что есть, то есть. Движемся дальше, будем работать над ошибками и вернёмся, ин ша Аллах, сильнее. Было ли такое, что мы закрылись [после этого поражения]? А что закрываться? Кто не падает, тот не встаёт. Так что нормально всё. Это ММА. Да, неприятно, когда перед тобой с родным братом такое случается, но, знаешь, мы же в этом спорте. Это такой спорт. Мы вырубаем, нас вырубают. Довольно-таки неприятно, но живём с этим, возвращаемся, дерёмся. Ин ша Аллах, следующий бой выиграем и заявим о себе как никогда лучше. Ничего такого нет», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.