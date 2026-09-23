Усман Нурмагомедов: в UFC мне не надо будет разогреваться. Готов и с чемпионом подраться

Непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов рассказал, что в случае вероятного перехода в UFC будет готов принять бой с любым бойцом из топ-15 рейтинга.

«Нужен ли мне разогревочный бой? Мне это не нужно, я всегда разогретый. У меня опыт есть. И пятираундовый бой с любым бойцом UFC хоть из топ-10, хоть с чемпионом [я буду готов провести]. Назови мне одно имя, с кем мне будет тревожно выступить. Да любого бойца пусть дадут, проблем нет. Хоть Армана [Царукяна], Джастина [Гейтжи], Оливейру, Холлоуэя — я не знаю. Но опять-таки — мне надо подождать», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.