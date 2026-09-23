15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усман Нурмагомедов: в UFC мне не надо будет разогреваться. Готов и с чемпионом подраться

Усман Нурмагомедов: в UFC мне не надо будет разогреваться. Готов и с чемпионом подраться
Комментарии

Непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов рассказал, что в случае вероятного перехода в UFC будет готов принять бой с любым бойцом из топ-15 рейтинга.

«Нужен ли мне разогревочный бой? Мне это не нужно, я всегда разогретый. У меня опыт есть. И пятираундовый бой с любым бойцом UFC хоть из топ-10, хоть с чемпионом [я буду готов провести]. Назови мне одно имя, с кем мне будет тревожно выступить. Да любого бойца пусть дадут, проблем нет. Хоть Армана [Царукяна], Джастина [Гейтжи], Оливейру, Холлоуэя — я не знаю. Но опять-таки — мне надо подождать», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

Материалы по теме
«Кто не падает, тот не встаёт». Усман Нурмагомедов — о поражении Умара нокаутом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android