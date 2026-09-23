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Усман Нурмагомедов ответил, когда примет окончательное решение насчёт карьеры в ММА

Усман Нурмагомедов ответил, когда примет окончательное решение насчёт карьеры в ММА
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Непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов сообщил, когда примет окончательное решение насчёт своей дальнейшей карьеры в смешанных единоборствах.

«Когда дедлайн по окончательному решению насчёт моего будущего? В конце октября», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

В профессиональном рекорде Усмана в смешанных единоборствах 22 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. Профессиональную карьеру российский спортсмен начал в 2017 году на турнирах в России и СНГ. В настоящий момент Усман является свободным агентом.

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