Усман Нурмагомедов ответил, когда примет окончательное решение насчёт карьеры в ММА

Непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов сообщил, когда примет окончательное решение насчёт своей дальнейшей карьеры в смешанных единоборствах.

«Когда дедлайн по окончательному решению насчёт моего будущего? В конце октября», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

В профессиональном рекорде Усмана в смешанных единоборствах 22 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. Профессиональную карьеру российский спортсмен начал в 2017 году на турнирах в России и СНГ. В настоящий момент Усман является свободным агентом.