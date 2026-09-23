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Усман Нурмагомедов: могу перебить весь лёгкий дивизион UFC, хоть весь топ‑10

Усман Нурмагомедов: могу перебить весь лёгкий дивизион UFC, хоть весь топ‑10
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Чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов высказался о возможном продолжении карьеры в UFC.

«Я могу перебить весь лёгкий дивизион UFC, хоть весь топ‑10», — приводит слова Нурмагомедова Red Corner MMA.

В начале августа Нурмагомедов досрочно победил Арчи Колгана в главном бою турнира PFL в Нью-Йорке. Россиянин отправил соперника в технический нокаут в первом раунде и в очередной раз защитил чемпионский пояс. Этот поединок стал для Нурмагомедова последним по действующему контракту с PFL.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил о заинтересованности в подписании россиянина. На профессиональном счету 28-летнего Нурмагомедова 22 победы, ни одного поражения и один бой, признанный несостоявшимся.

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