«Мы поменялись местами, теперь он выше, а я ниже». Двалишвили — о Петре Яне

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили заявил, что учёл ошибки из предыдущего поединка с россиянином Петром Яном и готов к бою.

«Думаю, что в нашем втором бою я играл по его правилам. В итоге мы поменялись местами, теперь он выше, а я ниже. На этот раз я буду просто собой. Думаю, я буду гораздо собраннее. Знаю, что могу победить этого парня. Он сильно бьёт, он хорош, он это доказал, так что бой будет интересным. Я в предвкушении», — приводит слова Двалишвили MMA Fighting.

Реванш состоится 24 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 333.

Первый поединок бойцов прошёл в 2023 году и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. В декабре 2025-го Ян взял реванш, победил грузинского соперника и завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

На счету 33-летнего Яна 20 побед и пять поражений в ММА. Двалишвили, которому 35 лет, выиграл 21 бой и пять раз уступал.