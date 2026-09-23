Бой Саламова и Ннамди за пояс IBF European возглавит турнир «Ахмат-Ozon» в Грозном

Главное боксёрское шоу этой осени пройдёт 16 октября в столице Чеченской Республики. В рамках вечера профессионального бокса «Ахмат-Ozon» на ринг «Колизея» в Грозном выйдут топовые российские бойцы.

В главном поединке российский боксёр Умар Саламов (33-2, КО 24) проведёт защиту пояса IBF European в первом тяжёлом весе в 10-раундовом бою с британцем нигерийского происхождения Остином Ннамди (14-7, КО 11).

Для входящего в топ-5 мирового рейтинга BoxRec в первом тяжёлом весе Саламова это будет первая защита пояса IBF European, который россиянин завоевал в середине августа в Грозном по итогам боя с казахстанцем Али Балоевым. По ходу карьеры Саламов владел титулами IBO, IBF European, WBO International в полутяжёлом весе и был претендентом на пояс WBA. Последний бой Ннамди прошёл в конце мая в Лондоне, когда боксёр в поединке за пояс IBO уступил албанцу Юргену Ульдедажу. Ннамди уже боксировал в России – в 2023 году он в Самаре встречался с Андреем Стоцким.