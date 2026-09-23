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Богатырёв: Царукян — единственный легитимный претендент на титул. Гейджи не хочет боя

Богатырёв: Царукян — единственный легитимный претендент на титул. Гейджи не хочет боя
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Российский боец смешанного стиля Адам Богатырёв высказался о перспективах соотечественника Армана Царукяна в UFC.

«Не совсем понятно, почему Дана Уайт говорит, что нужно послушать Гейджи. Очевидно, что Арман — единственный легитимный претендент на титул в лёгком весе. Думаю, Джастин не хочет этого боя, он понимает, что стилистически Царукян будет для него крайне неудобным. При этом это будет крутейший бой.

Считаю, что Царукян после такой ярчайшей победы должен безоговорочно получить титульный шанс. У него есть всё: яркие победы, медийка, интересная раскачка боя. Просто нет причин не дать ему титульник», — сказал Богатырёв в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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