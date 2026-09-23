Расписание дня 23 сентября для сборной России на ЧЕ-2026 по боксу

Сегодня, 23 сентября, в Софии, Болгария, пройдёт очередной день чемпионата Европы — 2026 по боксу среди любителей, в котором принимает участие сборная России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием (время — московское).

13:50. Женщины. До 54 кг. 1/4 финала. Сирин Чарааби (Италия) — Анастасия Кооль (Россия);

14:50. Женщины. До 65 кг. 1/2 финала. Азалия Аминева (Россия) — Элида Кочарян (Армения);

15:10. Женщины. До 70 кг. 1/2 финала. Надежда Голубева (Россия) — Бусеназ Сюрменели (Турция);

15:30. Мужчины. До 60 кг. 1/4 финала. Радослав Росенов (Болгария) — Всеволод Шумков (Россия);

16:00. Мужчины. До 80 кг. 1/4 финала. Михал Пешхала (Польша) — Чеэрав Ашалаев (Россия);

18:00. Женщины. До 48 кг. 1/2 финала. Юлия Чумгалакова (Россия) — Ангелика Крыштофорская (Польша);

18:20. Женщины. До 57 кг. 1/4 финала. Людмила Воронцова (Россия) — Марина Мулярчик (Беларусь);

18:50. Женщины. До 75 кг. 1/2 финала. Ифе Мари О’Рурк (Ирландия) — Салтанат Меденова (Россия);

19:10. Женщины. До 80 кг. 1/2 финала. Анастасия Демурчян (Россия) — Стелла Блажкова (Чехия);

19:30. Женщины. Свыше 80 кг. 1/2 финала. Жофия Сира (Венгрия) — Ксения Олифиренко (Россия);

19:30. Мужчины. До 50 кг. 1/2 финала. Баир Батлаев (Россия) — Рудольф Гарбоян (Армения);

20:30. Мужчины. До 70 кг. 1/2 финала. Макан Траор (Франция) — Сергей Колденков (Россия);

20:50. Мужчины. До 75 кг. 1/4 финала. Исмаил Муцольгов (Россия) — Пилип Акилов (Венгрия);

21:20. Мужчины. До 85 кг. 1/2 финала. Антонио Грабич (Хорватия) — Дмитрий Карманов (Россия);

21:40. Мужчины. Свыше 90 кг. 1/2 финала. Давид Суров (Россия) — Ахмед Хагаг (Австрия).

С 17 по 24 сентября стадии проводятся в два захода — в 13:30 и 18:00 мск. 25 сентября в 16:00 стартует заключительный день, на который запланированы финальные поединки.