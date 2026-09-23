Карлос Пратес заявил, что его бой с Исламом Махачевым утверждён в UFC

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразильский боец Карлос Пратес сообщил, что руководство организации утвердило его поединок за титул с действующим чемпионом дивизиона россиянином Исламом Махачевым.

«С кем я дерусь? С Исламом Махачевым. Я не знаю, когда, но это произойдёт. Я хотел бы, чтобы это произошло в Вегасе в декабре, но я в это не верю. Возможно, январь», — сказал Пратес в интервью стримеру N3on.

Карлосу Пратесу 33 года. Бразилец дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в организации семь побед и одно поражение.

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