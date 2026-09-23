Сергей Павлович пообещал скорый анонс следующего боя в UFC

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Павлович пообещал скорый анонс следующего боя.

«Скоро буду в клетке», — написал Павлович в социальной сети X (ранее Twitter).

Сергею Павловичу 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и три поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 277 в мае, Павлович нокаутировал бразильца Таллисона Тейшейру.

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