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Дана Уайт отреагировал на публичное недовольство Пауло Косты своим положением в UFC

Дана Уайт отреагировал на публичное недовольство Пауло Косты своим положением в UFC
Комментарии

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал серию публичных заявлений бывшего претендента на титул бразильца Пауло Косты, обвинившего организацию в том, что ему не предлагают следующий поединок.

«Да, Пауло недоволен. Ему предлагали бои, и он отказался. Мы не сказали просто «к чёрту Пауло Косту», «ты не получишь бой», «мы тебе не заплатим» или «мы ничего не будет делать». Парням стабильно предлагают три боя в год, даже тем, кто не дерётся. У Тома Аспиналла проблемы с глазом, ему предлагали бои. Вы думаете, что Пауло Косте не предлагали бои?» — сказал Уайт на пресс-конференции.

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