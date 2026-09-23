Двалишвили: Гейджи должен дать Топурии реванш

Экс-чемпион UFC грузин Мераб Двалишвили считает, что бывший обладатель титулов в двух весовых категориях соотечественник Илия Топурия заслуживает незамедлительного реванша с американцем Джастином Гейджи.

«Если спросить меня, считаю, что Гейджи должен дать Топурии реванш. Арман [Царукян] – хороший боец, но Илия был чемпионом и ему нужен реванш. Илия был чемпионом в 65 кг, защитил пояс, поднялся, финишировал Оливейру и затем прошёл через войну. И не дать ему реванш», — сказал Двалишвили в интервью стримеру N3on.

Ранее Пэдди Пимблетт отреагировал на слова Топурии о махинации с перчатками в бою с Гейджи.