Арман Царукян оценил шансы Пимблетта в бою с Топурией

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался о возможном поединке между бывшим чемпионом дивизиона грузином Илией Топурией и британцем Пэдди Пимблеттом.

«Кто победит? Тяжело выбрать… Зависит от того, как будет выглядеть Илия. Он может выглядеть очень хорошо и нокаутировать Пэдди, а может и проиграть ему… тяжело. Потому что у Пэдди крепкая челюсть, Топурия обычно выигрывает нокаутом, однако будет тяжело нокаутировать Пэдди. И у Пэдди также хорошее кардио. 50 на 50», — сказал Царукян в эфире подкаста The Ariel Helwani Show.

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Видео: яркие победы Илии Топурии.