Чеченский боец Дасуев получил контракт с UFC после победы на турнире Претендентской серии
В Лас-Вегасе, США, завершился очередной турнир Претендентской серии Даны Уайта (DWCS).
В рамках шоу уроженец Чеченской Республики Алви Дасуев, представляющий Бельгию, победил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов (30–27, 30–27, 29–28) американца Джейдена Ортегу и получил контракт с UFC.
Алви Дасуеву 24 года. Уроженец Чеченской Республики дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2021 году. Всего на его счету 10 побед и ни одного поражения.
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