Али Абдель-Азиз ответил, станет ли Царукян следующим соперником Гейджи

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Джастина Гейджи, ответил, станет ли россиянин Арман Царукян следующим соперником американца.

«Что касается Джастина Гейджи, он может поступать так, как того хочет, или так, как хочет UFC. Мы со всем разберёмся. Если следующим будет Арман, так тому и быть. Если будет кто-то другой, хорошо. Всё будет зависеть от Джастина и от того, чего он хочет», — сказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

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