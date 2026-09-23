WBA назначила обязательного претендента для Теофимо Лопеса

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) назначила обязательного претендента для чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американца Теофимо Лопеса (23-2, 13 KO). Им стал британец Джек Кэттералл (33-2, 14 KO).

Джеку Кэттераллу 33 года. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году. В 2022-м сразился за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), но уступил раздельным судейским решением. С 2025 года выступает в полусреднем весе.

Ранее Райан Гарсия заявил о готовности провести объединительный бой с Лопесом.

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