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WBO назначила бой за мировой титул с боксёром из Казахстана

WBO назначила бой за мировой титул с боксёром из Казахстана
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Всемирная боксёрская организация (WBO) санкционировала поединок за вакантный титул чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) между казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 KO) и датчанином Джейкобом Бэнком (20-0, 9 KO).

Командам дано 15 дней на достижение соглашения.

Жанибеку Алимханулы 33 года. Уроженец Казахстана дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, в 2022-м стал чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг), в 2023 году – объединённым чемпионом.

Джейкобу Бэнку 25 лет. Датчанин выступает на профессиональном ринге с 2020 года.

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Видео: наиболее титулованный боксёр.