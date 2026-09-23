Россиянка Аминева вышла в финал чемпионата Европы по боксу

В Софии, Болгария, завершился один из полуфинальных поединков чемпионата Европы — 2026 по боксу в весовой категории до 65 кг. Россиянка Азалия Аминева встретилась с представительницей Армении Элидом Кочарян. Победу со счётом 5:0 одержала спортсменка из России.

За золотую медаль ЧЕ Аминева сразится с представительницей Венгрии Анной Луца Хамори.

Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября. С 17 по 24 сентября стадии проводятся в два захода — в 13:30 и 18:00 мск. 25 сентября в 16:00 стартует заключительный день, на который запланированы финальные поединки. В рамках данного турнира также принимают участие российский боксёры.