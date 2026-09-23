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Россиянин Шумков неожиданно проиграл в 1/4 финала чемпионата Европы — 2026 по боксу

Россиянин Шумков неожиданно проиграл в 1/4 финала чемпионата Европы — 2026 по боксу
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В Софии, Болгария, завершился поединок 1/4 финала чемпионата Европы — 2026 по боксу среди любителей в весовой категории до 60 кг с участием представителя России. Россиянин Всеволод Шумков встретился с болгарином Радославом Росеновым. Победу одержал спортсмен из Болгарии (3-2).

Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября. С 17 по 24 сентября соревнования проводятся в два этапа — в 13:30 и 18:00 мск. 25 сентября в 16:00 стартует заключительный день, на который запланированы финальные поединки.

В ЧЕ-2026 принимают участие более 400 боксёров из 50 стран. Российские спортсмены выступают на нём с флагом и гимном.

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