«Шумков доминировал». В RCC раскритиковали судейское решение на ЧЕ-2026 по боксу

Промоутерская компания RCC прокомментировала поражение российского боксёра Всеволода Шумкова в четвертьфинальном поединке чемпионата Европы — 2026 среди любителей против болгарина Радослава Росенова.

«Судьи World Boxing вынесли несправедливое решение в поединке Шумкова и Росенова.

Здесь не нужны слова, как говорят боксёры — ринг всё показал. Боксёр RCC Всеволод Шумков доминировал в ринге против вязкого, играющего грязно Радослава Росенова.

Но после трёх раундов судьи раздельным решением отдали победу Росенову, чьё лицо было посечено и покрыто синяками от чистых попаданий Шумкова.

Всеволод вынужден покинуть чемпионат Европы — 2026 без медали из-за ошибок судейского корпуса», — говорится в заявлении пресс-службы RCC.