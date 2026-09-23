Опубликован официальный постер турнира UFC 333, который состоится 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: UFC Eurasia

Напомним, в главном бою чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски проведёт защиту против непобеждённого россиянина Мовсара Евлоева.

В соглавном событии чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян проведёт защиту против бывшего обладателя титула грузина Мераба Двалишвили.

В третьем по значимости поединке четвёртый номер рейтинга в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков сразится с соотечественником Ризваном Куниевым.

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