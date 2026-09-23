«Внаглую у нас украли победу». В Федерации бокса России отреагировали на поражение Шумкова

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин прокомментировал поражение члена национальной сборной Всеволода Шумкова в четвертьфинальном поединке чемпионата Европы — 2026 среди любителей против болгарина Радослава Росенова. Россиянин выступал в весовой категории до 60 кг.

«Внаглую у нас украли победу у Всеволода Шумкова. Боксировал с местным боксёром… Ну если болгарам нравятся такие победы… Я не знаю, здесь сложно прокомментировать. Всеволод – красавец, настоящий мужчина, и для нас он чемпион и для всей России чемпион», — приводит слова Беспутина пресс-служба Федерации бокса России.