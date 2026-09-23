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Хамзат Чимаев: в детстве мечтал быть Суперменом и пожарным

Хамзат Чимаев: в детстве мечтал быть Суперменом и пожарным
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Бывший чемпион UFC в среднем весе чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, рассказал, кем мечтал быть в детстве, а также сообщил, по какой причине мог пропускать тренировки.

«Кем я только не мечтал стать. Когда мультики смотрел, хотел быть Суперменом. Не знаю, по-разному бывало. Хотел пожарным быть. А отдыхать? Пока что у меня не особо это получается. Когда здоров, я каждый день тренируюсь. По крайней мере, не помню, чтобы за последние 10 лет пропускал тренировки. Только из-за болезней. Если не болею, если ничего не болит и нет травм, я постоянно в зале», – сказал Чимаев в интервью MMA-TV.COM.

Напомним, в последнем поединке, который стал главным событием турнира UFC 328, Хамзат разделил октагон с американцем Шоном Стриклендом. Для Чимаева это была первая защита титула. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой представителя США раздельным решением судей. Профессиональный рекорд Хамзата Чимаева в ММА составляет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение.

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