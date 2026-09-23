Усман Нурмагомедов объяснил, почему Стивсон потерпел сенсационное поражение нокаутом в UFC

Непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов поделился мнением насчёт поражения нокаутом в первом раунде победителя Олимпиады-2020 в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг, а ныне бойца UFC Гейбла Стивсона в бою с Шоном Шарафом. Их противостояние прошло на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе.

«Стивсон олимпийский чемпион, а не чемпион по ММА, верно? У него нет опыта выступлений в любителях. А как мы все знаем, бойцу необходим любительский опыт. Нужно провести хотя бы сотню боёв. Нужно прочувствовать всё это, саму арену, атмосферу ММА. И опять же: как только прошёл первый удар, стало ясно, что он не чувствует дистанции.

Да, он хороший борец, борец олимпийского уровня, но он не боец ​​ММА и не ударник. А смешанные единоборства — это всё вместе. Желаю ему всего наилучшего, скорейшего восстановления и успехов в будущем. Это ММА — здесь такое случается», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.