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Хамзат Чимаев проведёт схватку в RAF с экс-чемпионом UFC

Хамзат Чимаев проведёт схватку в RAF с экс-чемпионом UFC
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Бывший чемпион UFC в среднем весе чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, проведёт схватку по правилам вольной борьбы с экс-обладателем титула UFC в полусреднем весе американцем Робби Лоулером на турнире Real American Freestyle (RAF), который пройдёт 24 октября в Лас-Вегасе (США). Это будет соглавное событие вечера. Их противостояние пройдёт в промежуточном весе. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Фото: Пресс-служба RAF

Напомним, в последнем поединке, который стал главным событием турнира UFC 328, Хамзат разделил октагон с американцем Шоном Стриклендом. Для Чимаева это была первая защита титула. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой представителя США раздельным решением судей. Профессиональный рекорд Хамзата Чимаева в ММА составляет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение.

Робби выступал на профессиональном уровне в ММА с 2001 по 2023 год. Лоулер имеет в своём рекорде 30 побед, из которых 22 были одержаны нокаутом, 16 поражений, а один бой был признан несостоявшимся.

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