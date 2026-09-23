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Россиянка Анастасия Демурчян вышла в финал ЧЕ по боксу, победив спортсменку из Чехии

Россиянка Анастасия Демурчян вышла в финал ЧЕ по боксу, победив спортсменку из Чехии
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Сегодня, 23 сентября, в рамках очередного дня чемпионата Европы по боксу, который проходит в болгарской Софии, россиянка Анастасия Демурчян победила единогласным решением судей (5-0) представительницу Чехии Стеллу Блажкову в полуфинале турнира. Их противостояние прошло в весовой категории до 80 кг. Таким образом, Анастасия вышла в финал чемпионата Европы.

Бокс. Любительский ЧЕ-2026. София, Болгария
Женщины. До 80 кг. 1/2 финала
23 сентября 2026, среда. 19:00 МСК
Окончено

В финале соперницей Анастасии станет ирландка Лиза Эдель О’Рурк. Отметим, что обе спортсменки выигрывали чемпионат мира в весе до 70 кг: О’Рурк — в 2022 году, а Демурчян — в 2023-м.

Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября. С 17 по 24 сентября стадии проводятся в два захода — в 13:30 и 18:00 мск. 25 сентября в 16:00 стартует заключительный день, на который запланированы финальные поединки. В рамках данного турнира также принимают участие российский боксёры.

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