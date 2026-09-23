23-летняя Ксения Олифиренко победила решением судей боксёра из Венгрии и вышла в финал ЧЕ

Сегодня, 23 сентября, в рамках очередного дня чемпионата Европы по боксу, который проходит в болгарской Софии, россиянка Ксения Олифиренко победила единогласным решением судей (5-0) представительницу Венгрии Жофию Сиру. Их противостояние прошло в весовой категории свыше 80 кг. Таким образом, Ксения вышла в финал чемпионата Европы.

Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября. С 17 по 24 сентября стадии проводятся в два захода — в 13:30 и 18:00 мск. 25 сентября в 16:00 стартует заключительный день, на который запланированы финальные поединки. В рамках данного турнира также принимают участие российский боксёры.