Волков: в UFC дали бой за пояс в тяжах парню с психическим заболеванием, это похвально

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков иронично прокомментировал организацию поединка между новоиспечённым чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом и непобеждённым американцем Джошем Хокитом, который пройдёт на турнире UFC 334 в Нью-Йорке (США).

«Это очень похвально со стороны руководства UFC — дать парню с серьёзным психическим заболеванием возможность драться за титул. Так что, конечно, Хокит должен идти передо мной. Это невероятно вдохно