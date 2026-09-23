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Волков: в UFC дали бой за пояс в тяжах парню с психическим заболеванием, это похвально

Волков: в UFC дали бой за пояс в тяжах парню с психическим заболеванием, это похвально
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Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков иронично прокомментировал организацию поединка между новоиспечённым чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом и непобеждённым американцем Джошем Хокитом, который пройдёт на турнире UFC 334 в Нью-Йорке (США).

«Это очень похвально со стороны руководства UFC — дать парню с серьёзным психическим заболеванием возможность драться за титул. Так что, конечно, Хокит должен идти передо мной. Это невероятно вдохно