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Волков: Дана Уайт спас меня от тычков Сириля Гана, вернув должок за то решение в реванше

Волков: Дана Уайт спас меня от тычков Сириля Гана, вернув должок за то решение в реванше
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Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков с иронией высказался насчёт обещания президента UFC Даны Уайта, который после поражения Драго в реванше с французом Сирилем Ганом дал ему слово рассматривать именно его в качестве следующего претендента на титул UFC, чего в результате не выполнил.

«Дана Уайт мне всё же вернул должок за то решение в реванше против Гана, потому что вы видели, как прошёл его бой с Аспиналлом. Дана спас меня от этого, от всего того дерьма, которое Сириль делает с тычками в глаза», — сказал Волков в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

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