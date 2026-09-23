Волков: Дана Уайт спас меня от тычков Сириля Гана, вернув должок за то решение в реванше

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков с иронией высказался насчёт обещания президента UFC Даны Уайта, который после поражения Драго в реванше с французом Сирилем Ганом дал ему слово рассматривать именно его в качестве следующего претендента на титул UFC, чего в результате не выполнил.

«Дана Уайт мне всё же вернул должок за то решение в реванше против Гана, потому что вы видели, как прошёл его бой с Аспиналлом. Дана спас меня от этого, от всего того дерьма, которое Сириль делает с тычками в глаза», — сказал Волков в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.