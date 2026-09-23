«Не понимаю, почему его не наказывают. Это плохо». Волков — о тычках Сириля Гана в глаза

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков поделился мнением насчёт того, что новоиспечённый обладатель чемпионского титула UFC в категории до 120 кг француз Сириль Ган на постоянной основе нарушает правила ведения поединка, в частности нанося соперникам тычки в глаза.

«Мы не знаем, делает ли он это специально, но оно происходит в каждом бою. Может, Ган просто не умеет драться чисто. Но это нехорошо, что такое повторяется от боя к бою. Не знаю, по каким причинам они не наказывают его за грязные приёмы в бою. Нам стоит об этом задуматься», — сказал Волков в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.