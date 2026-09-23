«Нельзя смеяться над ним. Ему ведь нужен бой за титул прямо сейчас». Волков — о Хоките

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков с иронией высказался в адрес скандально известного и непобеждённого четвёртого номера рейтинга UFC в категории до 120 кг американца Джоша Хокита.

«Нельзя смеяться над людьми с психическими заболеваниями. Конечно, я не шучу. Могу пошутить позже. Он может попробовать первым. Я здесь почти 10 лет в UFC. Ему просто нужен титульный шанс прямо сейчас… Не думаю, что у него будет ещё такая возможность», — сказал Волков в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Волков имеет в своём профессиональном рекорде 40 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, и 11 поражений. Спортсмен является бывшим чемпионом ММА-организаций Bellator (2012 год) и M-1 Challenge (2016 год). В качестве профи в смешанных единоборствах Драго дебютировал в 2009 году.