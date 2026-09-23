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Гейджи уклонился от вопроса насчёт поединка с Царукяном, намекнув на уход из ММА

Гейджи уклонился от вопроса насчёт поединка с Царукяном, намекнув на уход из ММА
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37-летний действующий обладатель чемпионского пояса UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи уклонился давать согласие на поединок со вторым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг, представляющим Армению и Россию, Арманом Царукяном, а также намекнул на вероятный уход из смешанных единоборств.

«Все говорят: «Дерись с Арманом». У меня есть травмы, которые нужно залечить. Я не принял решения. Мне 37 лет. У меня было 40 боёв. Я не знаю. Мне не нужно [драться снова]», — приводит слова Гейджи аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Профессиональный рекорд Джастина Гейджи в смешанных единоборствах составляет 28 побед, из которых 21 была одержана нокаутом, и пять поражений.

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