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Давид Суров вышел в финал ЧЕ, побив австрийского боксёра Ахмеда Хагага

Давид Суров вышел в финал ЧЕ, побив австрийского боксёра Ахмеда Хагага
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Сегодня, 23 сентября, в рамках очередного дня чемпионата Европы по боксу, который проходит в болгарской Софии, 21-летний победитель чемпионата мира — 2025 по боксу в супертяжёлом весе россиянин Давид Суров победил единогласным решением судей (5-0) представителя Австрии Ахмеда Хагага. Их противостояние прошло в весовой категории свыше 90 кг. Таким образом, Давид вышел в 1/2 финала турнира.

Бокс. Любительский ЧЕ-2026. София, Болгария
Мужчины. Свыше 90 кг. 1/2 финала
23 сентября 2026, среда. 21:00 МСК
Окончено

Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября. С 17 по 24 сентября стадии проводятся в два захода — в 13:30 и 18:00 мск. 25 сентября в 16:00 стартует заключительный день, на который запланированы финальные поединки. В рамках данного турнира также принимают участие российский боксёры.

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