Волков: Сириль Ган также ментально хрупкий. Перед боем с Джонсом он просто сдался

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков резко ответил новоиспечённому чемпиону UFC в категории до 120 кг французу Сирилю Гану, который на днях назвал англичанина Тома Аспиналла ментально хрупким.

«Честно говоря, я могу сказать то же самое о самом Гане. Посмотрите его бой с Джоном Джонсом. Сириль просто сдался ещё до самого поединка. Ган делает грязные вещи. Он наносит тычки в глаза соперникам, а потом говорит: «Этот парень ментально хрупкий, поскольку я ткнул его, и он не хочет драться».

Ты сжульничал. Это не в рамках правил. Если бы он этого не делал, если бы просто сильно ударил или сделал что-то легальное, тогда Сириль мог бы так говорить. Но Ган создал ситуацию, в которой чемпиону потребовалась операция, и теперь он не может драться. А в бою с Перейрой этот парень начал бить Алекса по затылку», — сказал Волков в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.