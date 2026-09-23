Александр Волков поставил под сомнение уровень оппозиции Сириля Гана

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков предположил, что руководство лиги хочет видеть от него больше побед финишами, однако также ставит под сомнение уровень оппозиции в последних боях новоиспечённого чемпиона UFC в категории до 120 кг француза Сириля Гана.

«Чувствую, что руководство хочет видеть от меня финиши, нокауты. Может, они немного разочарованы моими последними двумя выступлениями. Но посмотрите, кого они ставят напротив меня. Это молодые парни на сериях побед, которые идут за поединком за титул. Сейчас всё то же самое: они дали мне ещё одного очень тяжёлого соперника. А Гану они дали парня, который никогда не дрался в тяжёлом весе (имеется в виду Алекс Перейра. — Прим. «Чемпионата»), а теперь дают парня, который, не могу с уверенностью сказать, готов к пятираундовому титульному бою. Надеюсь, если я одержу победу [над Ризваном Куниевым], следующий бой будет титульным», — сказал Волков в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.